Барселона намагається посилити свою жіночу команду. Керівництво каталонського клубу позначило головною трансферною ціллю Аду Хегерберг, яка наразі виступає за французький Ліон. Як повідомляє Marca, перші перемовини між клубами відбулися ще в минулому сезоні.

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Ліон вибув із Ліги чемпіонів, програвши Челсі. Ця невдача може підштовхнути Хегерберг покинути Францію. Очікується, що Барселона запропонує "ткачам" 420 тисяч євро за футболістку, що зробить її трансфер найдорожчим у жіночому футболі. Також керівництво "блаугранас" планує збільшити зарплатню Хегерберг. Зазначимо, що минулого року каталонці заплатили Манчестер Сіті 400 тисяч за півзахисницю Кіру Волш.

Чинна угода між норвезькою футболісткою та Ліоном діє до 2024 року. Хегерберг виступає у складі "ткачів" з 2014 року. За цей період вона зіграла в 198 матчах та забила 212 голів.

Якщо трансфер відбудеться, то у складі Барселони буде дві володарки "Золотого м'яча". Хегерберг отримала нагороду у 2018 році, а Алексія Путельяс, яка наразі виступає за каталонців, визнавалася найкращою у 2021 та 2022 роках.

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