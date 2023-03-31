"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про матчі-відповіді чвертьфіналів жіночої Ліги чемпіонів. Боротьбу за трофей продовжують Барселона, Арсенал, Вольфсбург і Челсі.

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу. Матчі-відповіді

Вольфсбург – ПСЖ – 1:1 (перший матч – 1:0)

Голи: Попп, 20 – Діані, 30

Челсі – Ліон – 1:2, 4:3 пен. (перший матч – 1:0)

Голи: М'єльде, 120+8 (пен) – Жіль, 77, Дабріц, 110

Барселона – Рома – 5:1 (перший матч – 1:0)

Голи: Рольфо, 11, 45+2, Мапі Леон, 33, Ошоала, 46, Гіхарро, 53 – Сертуріні, 58

Арсенал – Баварія – 2:0 (перший матч – 0:1)

Голи: Леонхардсен-Монум, 20, Блакстеніус, 26

ПСЖ намагався відіграти домашню поразку від Вольфсбурга. Саме парижанки забили швидкий гол, який скасували через офсайд. На 20-й хвилині м'яч влетів вже у ворота французької команди – Александра Попп у дотик влучно пробила під поперечину. Щоправда, гості швидко відігралися – другий влучний удар Діані таки зарахували.

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На старті другого тайму Попп мала знову виводити Вольфсбург вперед, але влучила у стійку з двох метрів! Божевільний промах. Вихід віч-на-віч німкені теж змарнували. Ближче до кінця гри ПСЖ створив кілька хороших нагод, щоб вийти вперед, але рахунок більше не змінився. 1:1 – нічия, яка вивела Вольфсбург у півфінал.

Ліон, який є чинним володарем трофея, приїхав на Стемфорд Брідж після домашньої поразки від Челсі. Англійська команда могла забивати вже в дебюті, але Керр не реалізувала вихід віч-на-віч. Перший тайм у Лондоні завершився нулями. Вони ж трималися до 77-ї хвилини, але Жіль таки вивела Ліон вперед, спрямувавши м'яч у сітку. Екстра-тайм. На 110-й хвилині Ада Хегерберг прострілила у штрафний, а Сара Дабріц дещо незграбний ударом вразила дальній кут.

На останніх секундах гри Лорен Джеймс – сестра захисника Челсі Ріса Джеймса – заробила пенальті для "синіх". Рефері спершу не побачила фолу, але після повтору змінила рішення. Реалізований на 128-й хвилині 11-метровий перевів гру в серію пенальті. У ній воротарка Челсі Анн-Катрін Бергер відбила два удари і вивела лондонську команду в півфінал. Ліон склав повноваження переможця Ліги чемпіонів.

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Барселона після мінімальної перемоги на Стадіо Олімпіко розбила Рому на Камп Ноу. "Джалороссі" отримали три м'ячі ще до перерви, а у другому таймі "блаугранас", які грали без найкращої футболістки світу Алексії Путельяс, довели рахунок до непристойних 5:0. Лише після цього дівчата Барси дозволили суперницям забити бодай гол престижу, який на долю гри абсолютно не вплинув. 5:1 – іспанська команда вшосте поспіль вийшла у півфінал, де зіграє проти Челсі.

Арсенал програв Баварії перший поєдинок, але доволі несподівано взяв реванш у рідних стінах. На 20-й хвилині Фріда Леонхардсен-Монум божевільним ударом вразила дальню дев'ятку, а ще за 6 хвилин "канонірки" забили ще раз. Баварія не змогла бодай скоротити відставання і завершила боротьбу за трофей. 2:0 – Арсенал вийшов у півфінал, де зіграє із Вольфсбургом.

Півфінальні пари ЛЧ 2022/23 серед жінок:

Челсі – Барселона

Вольфсбург – Арсенал.

Матчі 1/2 фіналу жіночої Ліги чемпіонів заплановані на 22/23 і 29/30 квітня. Фінал відбудеться 3 червня в Ейндховені.