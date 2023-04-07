Англія та Бразилія зійшлись у поєдинку за Фіналіссіму-2023. Читайте звіт про гру та дивіться огляд матчу на "Футбол 24".

Фіналіссіма-2023, жінки

Англія – Бразилія – 1:1 (серія пенальті – 4:2)

Голи: Тун, 23 – Андресса, 90+3

У поєдинку за трофей зійшлись чинні чемпіони Європи та Південної Америки. Англія могла забити на 13 хвилині, але з ударом Бронз впоралась воротарка. А на 23 хвилині "три левині" повели в рахунку. Класна комбінація правим флангом, Бронз віддала пас в центр штрафного, а Елла Тун поцілила у кут воріт. Дуже швидко Лорен Джеймс подвоїла перевагу, але м'яч скасували через офсайд.

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Бразилія почала створювати моменти по перерві. Непоганий момент мала Гейз, на це дальнім ударом відповіла Стенвей. Але зрівняти рахунок таки вдалось. Воротарка збірної Англії в простій ситуації не змогла зафіксувати м'яч, тож Андресса на 90+3 хвилині забила. А в серії пенальті англійки виявились сильнішими – Бразилія не реалізувала два одинадцятиметрових.

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