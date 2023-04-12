Барселона пытается усилить свою женскую команду. Руководство каталонского клуба обозначило главной трансферной целью Аду Хегерберг, выступающей в настоящее время за французский Лион. Как сообщает Marca, первые переговоры между клубами прошли еще в прошлом сезоне.

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Лион выбыл из Лиги чемпионов, проиграв Челси. Эта неудача может подтолкнуть Хегерберга покинуть Францию. Ожидается, что Барселона предложит "ткачам" 420 тысяч евро за футболистку, что сделает ее трансфер самым дорогим в женском футболе. Также руководство "блаугранас" планирует увеличить зарплату Хегерберга. Отметим, что в прошлом году каталонцы заплатили Манчестер Сити 400 тысяч за полузащитницу Киру Уолш.

Действующее соглашение между норвежской футболисткой и Лионом действует до 2024 года. Хегерберг выступает в составе "ткачей" с 2014 года. За этот период она сыграла в 198 матчах и забила 212 голов.

Если трансфер состоится, то в составе Барселоны будет две обладательницы "Золотого мяча". Хегерберг получила награду в 2018 году, а Алексея Путельяс, которая в настоящее время выступает за каталонцев, признавалась лучшей в 2021 и 2022 годах.

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