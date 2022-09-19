"Синьо-гранатові" двічі роздумували над придбанням одного з найкращих кіперів сучасності. Вперше це сталося ще у 2011 році – тоді Барса пошкодувала 3 мільйони євро за молодого бельгійця, повідомляє Carrusel Deportivo.

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Вдруге Тібо міг стати гравцем Барселони у 2014 році, коли виступав за Атлетіко на правах оренди з Челсі. Воротар хотів залишитися в Іспанії, а каталонці обирали між Куртуа і тер Штегеном. Перевагу віддали німцю через те, що він краще грає ногами. Марк-Андре і досі є основним воротарем Барселони, а Куртуа транзитом через Челсі опинився в Мадриді.

Нагадаємо, бельгієць захищає кольори Реала з 2018 року, перейшовши за 35 мільйонів євро. У складі "вершкових" Тібо Куртуа виграв Лігу чемпіонів та двічі – чемпіонат Іспанії. Кіпер став одним із лідерів мадридців і закрив Андрію Луніну шлях в основу.

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