"Сине-гранатовые" дважды размышляли над приобретением одного из лучших киперов современности. Впервые это произошло еще в 2011 году – тогда Барса пожалела 3 миллиона евро за молодого бельгийца, сообщает Carrusel Deportivo.

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Второй раз Тибо мог стать игроком Барселоны в 2014 году, когда выступал за Атлетико на правах аренды из Челси. Вратарь хотел остаться в Испании, а каталонцы выбирали между Куртуа и тер Штегеном. Предпочтение отдали немцу потому, что он лучше играет ногами. Марк-Андре до сих пор является основным вратарем Барселоны, а Куртуа транзитом через Челси оказался в Мадриде.

Напомним, бельгиец защищает цвета Реала с 2018 года, перейдя за 35 миллионов евро. В составе "сливочных" Тибо Куртуа выиграл Лигу чемпионов и дважды – чемпионат Испании. Кипер стал одним из лидеров мадридцев и закрыл Андрею Лунину путь в основу.

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