Тепер у післясезонних підсумках каталонців будуть враховуватися і ті матчі, які футболіст пропустив через травми, інформує Marca.

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У більшості контрактів Барселони було передбачено, що для отримання преміальних гравці повинні провести понад 50% матчів турніру. Якщо футболіст травмувався, то частина матчів "списувалася", а рахувалися лише ті, коли він був здоровий і доступний. Наприклад, цією "лазівкою" часто користувалися Умтіті і Дембеле, які могли пропустити значну частину сезону, але отримати преміальні у повному обсязі (доходило до 2 млн євро). Барселона вже уточнила цей пункт у новому контракті вінгера і порадила всій команді берегти себе заради фінансових винагород.

Додамо, що команда Хаві на початку сезону справді уникає великої кількості травм. Барса після 5 турів йде без поразок у чемпіонаті, а в Лізі чемпіонів є розгром Вікторії (5:1) і невдача з Баварією (0:2).

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