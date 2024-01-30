Влітку головний тренер Барселони Хаві покине свою посаду. Через це каталонський клуб уже розпочав пошуки нового наставника. Як інформує журналіст El Chiringuito Хота Хорді, "блаугранас" зацікавлена в поверненні Гвардіоли.

Гвардіола зробив сенсаційну заяву щодо можливого повернення в Барселону

Повідомляється, що Пеп є кандидатом президента Барселони Жоан Лапорти номер один. "Він зателефонує Пепу і попросить зробити послугу – повернутися", – заявив Хорді в ефірі.

Барселона була першим клубом Гвардіоли в його тренерській кар'єрі. Він провів там чотири сезони, протягом яких виграв низку трофеїв, включно з 2 Лігами чемпіонів. Контракт Пепа з Манчестер Сіті розрахований до літа 2025 року.

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