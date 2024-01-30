Барселона має намір повернути Гвардіолу – Лапорта попросить Пепа про послугу
Барселона хоче переманити у Манчестер Сіті головного тренера Пепа Гвардіолу.
Влітку головний тренер Барселони Хаві покине свою посаду. Через це каталонський клуб уже розпочав пошуки нового наставника. Як інформує журналіст El Chiringuito Хота Хорді, "блаугранас" зацікавлена в поверненні Гвардіоли.
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Повідомляється, що Пеп є кандидатом президента Барселони Жоан Лапорти номер один. "Він зателефонує Пепу і попросить зробити послугу – повернутися", – заявив Хорді в ефірі.
Барселона була першим клубом Гвардіоли в його тренерській кар'єрі. Він провів там чотири сезони, протягом яких виграв низку трофеїв, включно з 2 Лігами чемпіонів. Контракт Пепа з Манчестер Сіті розрахований до літа 2025 року.
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