Летом главный тренер Барселоны Хави покинет свою должность. В связи с этим каталонский клуб уже приступил к поискам нового наставника. Как информирует журналист El Chiringuito Хота Хорди, "блаугранас" заинтересована в возвращении Гвардиолы.

Гвардиола сделал сенсационное заявление о возможном возвращении в Барселону

Сообщается, что Пеп является кандидатом президента Барселоны Жоан Лапорты номер один. "Он позвонит Пепу и в качестве одолжения попросит его вернуться", – заявил Хорди в эфире.

Барселона была первым клубом Гвардиолы в его тренерской карьере. Он провёл там четыре сезона, в течение которых выиграл ряд трофеев, включая 2 Лиги чемпионов. Контракт Пепа с Манчестер Сити рассчитан до лета 2025 года.

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