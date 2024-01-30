Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів, чи може повернутися в Барселону.

Як відомо, наставник каталонців Хаві оголосив, що покине команду після завершення сезону. Пеп Гвардіола на прес-конференції висловився щодо ймовірного повернення в Барселону.

Челсі та Манчестер Юнайтед хочуть підписати форварда, який був "зайвим" у Барселоні

"Так, це можливо. Я можу тренувати тут (в Манчестер Сіті), або де завгодно. Але якщо мені зателефонує Барселона, я б поїхав до Барселони. Це мій клуб", – сказав наставник "містян".

Нагадаємо, що Хосеп Гвардіола працював у Барселоні з 2008 по 2012 роки. З каталонцями він здобув 14 трофеїв, включаючи три титули чемпіона Іспанії та два кубки Ліги чемпіонів.

Чинна угода Пепа Гвардіоли з Манчестер Сіті діє до 2025 року.

Жирона повернула лідерство, наблизивши Бенітеса до відставки – Довбика зупинив сейв туру, Циганков змарнував супершанс