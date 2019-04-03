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Барселона хоче зібрати шалену суму на продажі гравців влітку – відомі прізвища

21:48 616 Читать на русском
Барселона хоче зібрати шалену суму на продажі гравців влітку – відомі прізвища
Іван Ракітіч / Reuters

Керівництво іспанської Барселони сподівається, що під час літнього трансферного вікна зможе продати гравців на 250-300 млн євро.

Виручені кошти "блаугранас" планують витратити на нових виконавців, повідомляє ESPN.

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За інформацією видання, наразі є 2 групи гравців, які можуть покинути Барсу. До першої входять Самюель Умтіті, Іван Ракітіч і Філіппе Коутінью, яких можна продати за великі гроші.

До другої ж групи потрапили ті, на кого тренерський штаб із Ернесто Вальверде на чолі не розраховує: Яспер Сіллессен, Рафінья і Малком. Також не має майбутнього на Камп Ноу Андре Гомеш, якого минулого літа орендував ліверпульський Евертон.

Відзначимо, що ім'я першого літнього новачка каталонців вже відоме. Ним стане хавбек амстердамського Аякса Френкі де Йонг. Також Барселона претендує на центрбека нідерландського гранда Маттейса Де Лігта.

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