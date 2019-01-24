Френкі де Йонг: 20-й голландець у Барселоні, унікальний талант на 86 млн, скромність і дуже красива дівчина

Барселона придбала в Аякса 21-річного хавбека Френкі де Йонга. Футболіст лише влітку приєднається до іспанського клубу, але Європа гуде про нього вже тривалий час. Розповідаємо про майбутню зірку "блаугранас".

Барселона виграла боротьбу за де Йонга в Парі Сен-Жермен і Манчестер Сіті. Для 21-річного Френкі насправді не було жодних варіантів – його серце давно належить синьо-гранатовим кольорам.

Френкі де Йонг – гравець Барселони, сума трансферу вражає

Френкі увійшов у топ-5 найкоштовніших придбань Барселони, а також може стати найдорожчим нідерландцем в історії футболу. Каталонці погодилися заплатити Аяксу 75 мільйонів євро відразу та ще 11 мільйонів у вигляді бонусів. Вартість де Йонга перевершить грандіозний трансфер Вірджила ван Дейка з Саутгемптона в Ліверпуль за 84,4 млн євро.

Барселона, у свою чергу, може вчетверте побити трансферний рекорд для голландських гравців. Раніше "блаугранас" брали топ з Йоханом Кройфом (1973 рік, 2 млн євро), Патріком Клюйвертом (1998 рік, 20 млн євро) та Марком Овермарсом (2000 рік, 40 млн євро).

Де Йонг буде 20-м нідерландським футболістом Барселони – 7 з них переїхали в Каталонію з Аякса. Список дивовижний: від Рональда Кумана до Філліпа Коку, від Йохана Нескенса до Едгара Давідса. Відкрив шлях, звичайно, легендарний Йохан Кройф. А Френкі – гравець його системи, гравець ідеальний під його систему. Це не той випадок, коли ім'я Кройфа бездумно по інерції вставляють у логічний ряд "Голландія, Барселона..."

Frenkie de Jong will become the latest Dutch player to represent Barcelona...



But who is your favourite? pic.twitter.com/ivYx8v2Ozf — Goal (@goal) 24 січня 2019 р.

Чим сильний Френкі?

Де Йонг – вихованець Віллем ІІ, де не пробився в першу команду через "надмірно авантюрну гру". Тренери не сприймали оригінальні дії де Йонга, він ігнорував завдання коучів – грав у свій футбол в матчах і тренуваннях. При цьому було помітно, що росте великий талант. У 2015-му його підписав Аякс, а в 2017-му юнак дебютував за головну команду амстердамців під керівництвом Петера Боса.

Коли Френкі потрапив у правильні руки, його неординарний стиль перетворився з проблеми в перевагу. Рейди через півполя з м'ячем повз декількох опонентів, ризиковані вертикальні передачі, зміна вектору атаки за мить. Він має виняткове бачення вільних зон і вільних партнерів, його дії неможливо прочитати.

"Нещодавно я подивився гру Аякса і 90 хвилин спостерігав за Френкі де Йонгом. Якщо ви запитаєте про інших гравців, я вам нічого не зможу сказати. Я дивився тільки на Френкі: як він біжить, як повертається, як знаходить вільний простір. Він наймолодший на полі, а всі стараються йому відпасувати – це найбільший комплімент для футболіста", – захоплюється вінгер ПСВ Раян Томас.

Де Йонг – центральний півзахисник. Однак це не футболіст під позицію, а футболіст, який створює позицію. На молодіжному рівні грав ближче до атаки, а в Аяксі Еріка Тен Хага в певний період виходив у центрі оборони. Його скілли спонукають до експериментів: чим глибше розташовується Френкі – тим більше варіацій у команди для виходу в атаку.

Геніальність футболіста в тому, що він однаково розкішно просуває м'яч вперед і передачами, і дриблінгом. Настільки класного балансу немає в жодного гравця з топ-чемпіонату.

Компліменти й порівняння з легендами

"Він просто приголомшливий у плані техніки. Деякі хлопці мусять багато працювати, щоб вийти на певний рівень, однак Френкі не треба тренуватися, щоб показати свою якість. Він створений для гри у футбол.

Я ще не зустрічав більшого таланту в житті. Не варто його вчити, це буде помилкою. Де Йонг – лідер на полі та в роздягальні. Гравці завжди його слухали, навіть старші. Цим він схожий на Кройфа", – каже тренер Френкі в молодіжній команді Віллем II Йос Богерс.

"Де Йонг – покращена версія Франца Беккенбауера. Він має швидкість і вміло вправляється з м'ячем", – вважає екс-легенда Аякса Арі Хаан, який особисто грав проти німця на ЧС-1974. Порівняння з Беккенбауером не випадкове – під час гри в центрі оборони де Йонг залишає позицію і здійснює різкий ривок до чужих володінь. У пресі говорили, що він відроджує роль "ліберо".

"Френкі володіє неймовірним пасом. Такого неможливо навчитися, це дивовижний дар від природи", – сказав колишній футболіст Аякса та Барселони Рональд де Бур.

"Френкі виглядає як шеф-ухар на ТБ, а інші гравці поряд з ним – як незграбні глядачі, які намагаються повторити рецепт. Ви можете його звинувачувати в складних рішеннях, але слово "складний" має для Френкі зовсім інше значення", – пише голландський журналіст Франк Хейнен .

"За стилем гри він подібний на Серхіо Бускетса. Френкі де Йонг – дивовижний талант. Це гравець, який притягує до себе погляд, дуже хороший футболіст. Де Йонг має ДНК Барселони", – найвища похвала від легенди клубу Хаві.

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З дитинства за Барселону

ДНК Барселони у хлопця дійсно є – посприяла сім'я. Його батько – фанат Кройфа – прищеплював сину любов до клубу з ранніх років. "Пам'ятаю, як в дитинстві дідусь подарував мені салатову форму Барселони з прізвищем Мессі. Я її носив, поки не виріс з неї. Звичайно, я б хотів зіграти з Мессі. Але йому вже 31 рік, мені потрібно поспішити", – казав ще до трансферу де Йонг.

Френкі дуже скромний. Вам було дивно, що юнак в такому одязі підписує контракт з Барселоною? Він не любить витрачати гроші на дорогі речі та хвалитися своїми здобутками, постійно навідується в рідне місто.

Дівчина новачка Барселони – Міккі Кімені. Його шкільне кохання, гравець у хокей на траві. У 17 років дебютувала на дорослому рівні за клуб Ден Бош.

Після трансферу Френкі в Каталонію Міккі виставила в Instagram їхнє фото з Камп Ноу, зроблене 30 грудня 2015 року. "3 роки тому ми їздили на Камп Ноу в ролі вболівальників і дивилися за грою клубу твоєї мрії. Сьогодні ти можеш сказати світу, що гратимеш у клубі своєї мрії. Ти здійснив величезну мрію. Не можу дочекатися, щоб разом насолоджуватися цією миттю", – написала кохана.