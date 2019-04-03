toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Барселона хочет собрать невероятнуюсумму на продаже игроков летом – известны фамилии

3 апреля 21:48 266 Читати українською
Барселона хочет собрать невероятнуюсумму на продаже игроков летом – известны фамилии
Иван Ракитич / Reuters

Руководство испанской Барселоны надеется, что во время летнего трансферного окна сможет продать игроков на 250-300 млн евро.

Вырученные средства "блаугранас" планируют потратить на новых исполнителей, сообщает ESPN.

Месси повторил уникальный рекорд Роналдиньо

По информации издания, в данный момент есть 2 группы игроков, которые могут покинуть Барсу. В первую входят Самюэль Умтити, Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо, которых можно продать за большие деньги.

Во вторую же группу попали те, на кого тренерский штаб с Эрнесто Вальверде во главе не рассчитывает: Яспер Силлессен, Рафинья и Малком. Также не имеет будущего на Камп Ноу Андре Гомеш, которого прошлым летом арендовал ливерпульский Эвертон.

Отметим, что имя первого летнего новичка каталонцев уже известно. Им станет хавбек амстердамского Аякса Фрэнки де Йонг. Также Барселона претендует на центрбека нидерландского гранда Маттейса Де Лигта.

Френкі де Йонг: 20-й голландець у Барселоні, унікальний талант на 86 млн, скромність і дуже красива дівчина

Теги
Испания Иван Ракитич Иван Ракитич Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Самюэль Умтити Самюэль Умтити Барселона Барселона Трансферы Барселоны
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
25
мин
Севилья
20:30
Алавес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук