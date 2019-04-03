Барселона хочет собрать невероятнуюсумму на продаже игроков летом – известны фамилии

Руководство испанской Барселоны надеется, что во время летнего трансферного окна сможет продать игроков на 250-300 млн евро.

Вырученные средства "блаугранас" планируют потратить на новых исполнителей, сообщает ESPN.

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По информации издания, в данный момент есть 2 группы игроков, которые могут покинуть Барсу. В первую входят Самюэль Умтити, Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо, которых можно продать за большие деньги.

Во вторую же группу попали те, на кого тренерский штаб с Эрнесто Вальверде во главе не рассчитывает: Яспер Силлессен, Рафинья и Малком. Также не имеет будущего на Камп Ноу Андре Гомеш, которого прошлым летом арендовал ливерпульский Эвертон.

Отметим, что имя первого летнего новичка каталонцев уже известно. Им станет хавбек амстердамского Аякса Фрэнки де Йонг. Также Барселона претендует на центрбека нидерландского гранда Маттейса Де Лигта.

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