Мессі повторив унікальний рекорд Роналдінью

Забитий зі штрафного гол у ворота Вільяреала в матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги (4:4) став особливим для нападника Барселони Ліонеля Мессі.

Цей м'яч став для аргентинця вже шостим, забитим зі штрафного, та дозволив зрівнятися за кількістю подібних голів із Роналдінью, повідомляє Bleacher Report.

Вільяреал – Барселона – 4:4 – відео голів та огляд матчу

У сезоні 2006/07 легендарний бразилець теж 6 разів забив ударом зі штрафного в матчах Прімери. Усього в тому сезоні "Чарівник" забив 24 м'ячі. До слова, в Ліонеля Мессі в поточному сезоні в активі вже 32 голи.

Нагадаємо, що Ронадінью виступав за Барселону в 2003-2008 рр. і здобув із "блаугранас" 5 трофеїв, зокрема, переміг у Лізі чемпіонів у сезоні 2005/06. Також він був нагороджений "Золотим м'ячем" у 2005 році.