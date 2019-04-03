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Мессі повторив унікальний рекорд Роналдінью

17:58 569 Читать на русском
Мессі повторив унікальний рекорд Роналдінью
Роналдінью і Мессі / фото із соцмереж

Забитий зі штрафного гол у ворота Вільяреала в матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги (4:4) став особливим для нападника Барселони Ліонеля Мессі.

23’ Семюель Чуквуезе
50’ Токо Екамбі
62’ Вісенте Іборра
80’ Карлос Бакка
86’ Альваро Гонсалес
 
Філіппе Коутінью 12’
Малком 16’
Ліонель Мессі 90’
Луїс Суарес 94’

Цей м'яч став для аргентинця вже шостим, забитим зі штрафного, та дозволив зрівнятися за кількістю подібних голів із Роналдінью, повідомляє Bleacher Report.

Вільяреал – Барселона – 4:4 – відео голів та огляд матчу

У сезоні 2006/07 легендарний бразилець теж 6 разів забив ударом зі штрафного в матчах Прімери. Усього в тому сезоні "Чарівник" забив 24 м'ячі. До слова, в Ліонеля Мессі в поточному сезоні в активі вже 32 голи.

Нагадаємо, що Ронадінью виступав за Барселону в 2003-2008 рр. і здобув із "блаугранас" 5 трофеїв, зокрема, переміг у Лізі чемпіонів у сезоні 2005/06. Також він був нагороджений "Золотим м'ячем" у 2005 році.

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Іспанія Роналдінью Роналдінью Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Рекорди Вільяреал - Барселона
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