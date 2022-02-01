Майбутнє скандального нападника вирішувалося до самісінького закриття трансферного вікна. Дембеле мав пропозиції від Челсі й Тоттенхема, але він не прийняв їх, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією джерела, план Усмана завершити нинішній сезон у Барселоні також опинився під загрозою. Керівництво не на жарт розлютилося через таку поведінку футболіста і більше не хоче бачити його у роздягальні команди. У вівторок відбудеться зустріч правління, на якій можуть ухвалити рішення розірвати контракт з французом. Вочевидь, доведеться виплатити компенсацію.

Нагадаємо, Дембеле вирішив не продовжувати контракт з Барселоною і влітку покинути клуб у статусі вільного агента. Через це Хаві Еранандес відсторонив Усмана від команди. Каталонці протягом усього січня намагалися продати форварда бодай кудись, але той зірвав усі плани.

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