Трансфер вже колишнього капітана Арсенала в Барселону не був офіційно оформлений до закриття трансферного вікна, але йому нічого не загрожує. Обамеянг розірвав контракт з лондонцями і до нового клубу приєднається на правах вільного агента.

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Барселона оголосить про перехід 32-річного габонця сьогодні або завтра, повідомляє Mundo Deportivo. Форвард пішов на величезне зниження зарплати, щоб каталонці змогли зареєструвати його контракт. За інформацією джерела, Обамеянг до кінця нинішнього сезону буде отримувати близько 5 тисяч євро на тиждень. Це майже у 84 рази менше, ніж він заробляв в АПЛ – близько 420 тисяч євро. У наступному сезоні Барса платитиме гравцю більше.

Нагадаємо, Обамеянг втратив довіру головного тренера Арсенала Мікеля Артети після дисциплінарного порушення. Фахівець позбавив футболіста звання капітана та не включав до заявки на матчі. У поточній кампанії П'єр-Емерік провів 15 матчів за клуб із Лондона, забив 7 голів і віддав 2 результативні передачі.

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