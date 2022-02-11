Півзахисник Барселони Адама Траоре, права на якого належать Вулверхемптону, може стати повноцінним гравцем каталонців – в іншому напрямку вирушить представник "блаугранас".

Барселона та Вулверхемптон ведуть переговори щодо можливості обміну Траоре на Трінкау, повідомляє Sport.es.

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Адама перебрався до каталонців в оренду з правом викупу за 30 млн євро. "Блаугранас" розраховують, що англійський клуб погодиться отримати Трінкау замість цієї суми.

Відзначимо, що португалець, якого називають "новим Роналду", провів 20 матчів за Вулверхемптон у поточному сезоні, у яких забив 1 гол. Адама дебютував за Барселону минулими вихідними та вже встиг віддати асист у матчі проти Атлетіко.

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