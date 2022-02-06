Матч Барселона – Атлетіко Мадрид стартував о 17:15 за Києвом. Команди конкурують за місце в зоні Ліги чемпіонів. На момент початку гри "матрацники" йшли 4-ми, а каталонці відставали на 1 пункт і посідали 5 місце. У першому колі на Ванда Метрополітано команда Дієго Сімеоне взяла гору з рахунком 2:0.

Адама Траоре дебютував за "блаугранас", а Жерар Піке провів 593-й матч, зрівнявшись з Карлесом Пуйолем. У запасі опинився інший новачок з АПЛ – П'єр-Емерік Обамеянг, а також Усман Дембеле, який отримав пробачення від Хаві за свою відмову підписувати новий контракт з клубом. Останні дві гри француз пропустив, але тренер повернув його в заявку на протистояння з чинним чемпіоном. У складі Атлетіко Луїс Суарес вийшов проти своєї колишньої команди, а от Антуан Грізманн не зміг протистояти екс-партнерам через травму.

Ураганний старт матчу – обмін голами вже в дебюті, шедевр Альби

З перших хвилин Атлетіко прогнозовано окопався на власній половині. Підопічні Хаві захопили м'яч і створили перший момент. Ферран Торрес пробив з лінії штрафного повз ворота. Перша ж атака Атлетіко завершилася голом на 8-й хвилині. Коке віддав на хід Суаресу, Луїс у дотик прострілив на Феррейру-Карраско, а бельгієць теж у дотик пробив повз тер Штегена. Араухо не встиг накрити фатальний удар. Атлетіко трьома дотиками змусив "кулес" капітулювати. Відмінна комбінація.

Барса відігралася у наступній атаці – і як!!! Дані Алвес після відскоку м'яча елегантно накинув наліво на Жорді Альбу, який фантастичним ударом з льоту закинув у дальню дев'ятку! Божевільний гол від лівого захисника Барселони! Вражаюча траєкторія польоту м'яча – Облак не мав жодних шансів. Навряд чи Альба так задумував (м'яч дещо зрізався з ноги), але вийшло якнайкраще.

Впевнена гра Траоре, Барса до перерви не дала "матрацникам" шансів

Після такого реактивного старту гра дещо заспокоїлся, але ненадовго. Адама Траоре, який своїми ривками і дриблінгом регулярно завдавав проблем гостям, вкотре розхитав Ермосо на правому фланзі і навісив на Гаві. Молодий іспанець виграв верхову боротьбу у Врсалько і головою не без допомоги рикошету вивів господарів вперед. Тут же Феліш міг зрівнювати, однак з близької відстані пробив у тер Штегена. Справжній ураган на Камп Ноу!

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Барса успішно застосовувала пресинг на половині поля Атлетіко – гості лічені рази переходили центр поля. Така активність "блаугранас" регулярно заганяла гостей в глухий кут. Дійшло до того, що Облак під тиском Траоре і Педрі віддав неточний пас у власному штрафному, ледь не отримавши третій м'яч.

Але незадовго до перерви "синьо-гранатові" таки забили втретє. Гол організувало тріо захисників – Дані Алвес подав зі штрафного, Піке головою пробив у поперечину, Араухо був першим на добиванні. Офсайду не було – розкішна реакція підопічних Хаві на швидкий пропущений м'яч і дуже впевнений тайм від господарів. Колись надійний захист команди Сімеоне розсипався, наче картонний будиночок.

Алвес забив перший гол після повернення, але вилученням міг все зіпсувати

В дебюті другого тайму Барселона, здавалося, зняла всі питання. Дані Алвес до асисту додав ще й гол. 38-річний ветеран розстріляв Облака з центра штрафного майданчика. Перший гол бразильця у першому матчі на Камп Ноу після повернення в Барсу. Але "матрацники" не склали зброю. Суарес переправив м'яч у сітку після розіграшу кутового – не святкував екс-зірка Барселони свій гол.

Хаві здійснив рокіровку дебютантів – Траоре поступився місцем на полі Обамеянгу. Сімеоне у до 60-ї хвилини провів одразу 4 заміни, а Кунья з Корреа значно додали гостроти на чужій половині. Куди швидше заграла мадридська команда.

На 69-й хвилині Дані Алвес, який був одним із героїв, перетворився на антигероя. Захисник незрозуміло для чого ззаду брутально вдарив Карраско. І це в епізоді, у якому гру зупинили через офсайд у Суареса. Дивне рішення досвідченого бразильця – Атлетіко отримав шанс. Каталонці захищатися не надто люблять і не надто вміють, але змушені були сісти на свою половину.

Контратака господарів завершилася падінням Феррана у боротьбі з Вассом. Немає пенальті, але є червона для асистента Хаві, який надто емоційно висловлював незгоду з цим рішенням. Градус гри суттєво зріс – пішли картки від Хесуса Мансано.

Чисельна перевага не принесла мадридцям дивідендів. "Синьо-гранатові" впевнено довели матч до перемоги, взявши реванш за поразку в першому колі, і обійшли Атлетіко в турнірній таблиці. Барселона набрала 38 пунктів та піднялася на 4 місце. "Матрацники" тепер п'яті – 36 очок.