Форвард Барселони Мемфіс Депай може попрощатись з каталонцями вже після дебютного сезону.

Барселона спробує продати Мемфіса Депая під час літнього трансферного вікна, повідомляє Sport.ES.

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Тренерський штаб "блаугранас" в атаці розраховує на Адама Траоре, П'єр-Емеріка Обамеянга, Феррана Торреса, а також планує влітку підписати нападника Борусії Д Ерлінга Холанда. Також потенційний трансфер Мемфіса вигідний і з економічного боку, адже його контракт розрахований до літа 2023-го, і Барса розраховує щось заробити на його переході.

У нинішньому сезоні Депай провів 23 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та двома асистами.

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