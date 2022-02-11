Полузащитник Барселоны Адама Траоре, права на которого принадлежат Вулверхэмптону, может стать полноценным игроком каталонцев – в другом направлении отправится представитель "блаугранас".

Барселона и Вулверхэмптон ведут переговоры относительно возможности обмена Траоре на Тринкау, сообщает Sport.es.

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Адама перебрался в каталонцы в аренду с правом выкупа за 30 млн евро. "Блаугранас" рассчитывают, что английский клуб согласится получить Тринкау вместо этой суммы.

Отметим, что португалец, которого называют "новым Роналду", провел 20 матчей за Вулверхэмптон в текущем сезоне, в которых забил 1 гол. Адама дебютировал за Барселону в минувшие выходные и уже успел отдать ассист в матче против Атлетико.

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