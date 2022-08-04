Облікові записи Барселони не збігаються з записами Ла Ліги щодо доходів каталонців, інформує Cope. Загальний дохід клубу, згідно з їхньою документацією, склав 767 млн євро, тоді як у Ла Ліги зафіксована цифра у 667 млн.

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Причиною став продаж 25% телеправ Sixth Street у розмірі 517 млн, тоді як сам клуб заробив аж 667 млн. Економічний контроль Ла Ліги враховує гроші, які вже потрапили до бюджету Барселони, а це якраз 517 млн. Через це клуб готується продати до 49% прав на Barcelona Studios, що є четвертим фінансовим важелем. Так "блаугранас" отримають додаткові 100 млн євро.

Завдяки цьому додатковому доходу, а також відходу кількох гравців та зменшення зарплати в інших, Барселона нарешті зможе зареєструвати новачків (Лєвандовскі, Рафінья, Кунде, Крістенсен, Кессьє). Вже відома дата, коли клуб хоче їх зареєструвати – 12 серпня, за день гри з Райо Вальєкано у рамках 1-го туру Ла Ліги.

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