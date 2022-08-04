Учетные записи Барселоны не совпадают с записями Ла Лиги по доходам каталонцев, информирует Cope. Общий доход клуба, согласно их документации, составил 767 млн евро, тогда как у Ла Лиги зафиксирована цифра в 667 млн евро.

Барселона пошла на унизительный шаг, чтобы избавиться от Умтити и Брейтуэйта

Причиной стала продажа 25% телеправ Sixth Street в размере 517 млн, тогда как сам клуб заработал аж 667 млн. Экономический контроль Ла Лиги учитывает уже попавшие в бюджет Барселоны деньги, а это как раз 517 млн. Из-за этого клуб готовится продать до 49% прав на Barcelona Studios, являющийся четвертым финансовым рычагом. Так, "блаугранас" получат дополнительные 100 млн евро.

Благодаря этому дополнительному доходу, а также уходу нескольких игроков и уменьшению зарплаты у других, Барселона наконец-то сможет зарегистрировать новичков (Левандовски, Рафинья, Кунде, Кристенсен, Кессье). Уже известна дата, когда клуб хочет их зарегистрировать – 12 августа, за день игры с Райо Вальекано в рамках 1-го тура Ла Лиги.

Барселона завершила турне по США победой над Нью-Йорк Ред Буллз – Левандовски устроил фестиваль промахов на глазах Анри