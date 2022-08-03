Барселона прагне позбутися деяких гравців за будь-яку ціну. Зокрема, у списку на вихід фігурують Самюель Умтіті та Мартін Брейтвейт. У них немає майбутнього Камп Ноу, повідомляє Sport.es.

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За інформацією джерела, Барселона вже повідомила гравцям, що вони навіть не отримають ігрових номерів на новий сезон. Каталонці аж до закриття трансферного вікна будуть чекати на пропозиції щодо Умтіті та Брейтвейта. Якщо прилаштувати їх в інший клуб не вдасться, з гравцями просто розірвуть контракт.

Зазначається, що Брейтвейт готовий достроково покинути Барселону, але вимагає виплати зарплати до кінця контракту. Що стосується Умтіті, то він не проти піти в інший клуб, але отримав конкретну пропозицію лише з чемпіонату Туреччини. Там француз грати не хоче.

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