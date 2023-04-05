Атлетік Більбао і Осасуна зустрічалися в матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії 2022/23. Рахунок і огляд зустрічі читайте на "Футбол 24".

Кубок Іспанії, 1/2 фіналу. Матч-відповідь

Атлетік – Осасуна – 1:1 (перший матч – 0:1)

Голи: Вільямс, 33 – Ібаньєс, 116

Перший поєдинок у Памплоні завершився мінімальною перемогою Осасуни, яка не грала у півфіналі Копа дель Рей 18 років. У останніх 4-х матчах Ла Ліги памплонці набрали лише 2 очки. Атлетік теж не надто вражає – одна перемога в останніх 5-ти поєдинках чемпіонату. Дуель середняків Ла Ліги в Більбао повинна була визначити першого фіналіста Кубка Іспанії 2022/23.

Поєдинок розпочався із запізненням через фанатів басків, які заблокували клубний автобус Осасуни. Як наслідок, гості прибули на Сан-Мамес лише за годину до гри, а стартовий свисток пролунав о 22:10 замість запланованих 22:00. Осасуна ще до матчу зробила офіційну заяву через ускладений доступ до стадіону і вимагає розслідування.

Osasuna lleva retenido por la Ertzaintza más de media hora y no puede acceder a San Mamés, cuando su llegada estaba prevista a las 19:30. Un hecho sin precedentes en las visitas a este estadio. El club está en conversaciones con las autoridades y exigirá responsabilidades. — C. A. OSASUNA (@Osasuna) April 4, 2023

Атлетік повів у рахунку на 33-й хвилині. Іньякі Вільямс результативно завершив розіграш кутового, у падінні переправивши м'яч у сітку. Екстаз на Сан-Мамесі, рівний рахунок за сумою двох матчів. Команда Ернесто Вальверде мала суттєву перевагу і могла все вирішувати в основний час, однак Ніко Вільямс змарнував супершанс, запустивши м'яч на трибуни з кількох метрів. Гра перейшла в екстра-тайм.

У ньому Осасуна таки знайшла свій момент, хоча команда Більбао контролювала гру. На 116-й хвилині захисник Пабло Ібаньєс ударом з льоту поклав м'яч у кут воріт Атлетіка. 1:1 – команда з Памплони лише вдруге у своїй історії пробилася до фіналу Кубка Іспанії.

Другий фіналіст Копа дель Рей визначиться ввечері середи, 5 квітня. Барселона на Камп Ноу прийме Реал після виїзної перемоги у Мадриді з рахунком 1:0.