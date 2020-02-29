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Барселона – Реал: Куртуа прирівняв Мессі до гравців Сельти та Леванте

11:01 315 Читать на русском
Барселона – Реал: Куртуа прирівняв Мессі до гравців Сельти та Леванте
Тібо Куртуа та Ліонель Мессі / Фото FOX Sports

Голкіпер Реала Тібо Куртуа не виділяє Мессі серед інших гравців перед Ель Класіко.

 

"Чи думав я про Мессі перед матчем? Ні, зовсім ні. Так було під час мого першого сезону в Атлетіко, особливо коли ви перший раз граєте на Камп Ноу із тими зірками. В той момент, якщо ви не думаєте про них, то з вами щось не так.

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Але сьогодні я більше не думаю про це. Для мене Мессі такий же гравець, як будь-який інший. Нічні жахи через нього? Ні, ніколи. Ми вивчаємо його нарівні з гравцями Сельти чи Леванте, немає ніякої різниці", – цитує Куртуа Eleven Sports.

Нагадаємо, вже 1 березня Барселона та Реал зустрінуться в рамках 26-го туру Ла Ліги. Початок о 22:00.

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Іспанія Реал Мадрид - Барселона Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Ліонель Мессі Ліонель Мессі Тібо Куртуа Тібо Куртуа
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