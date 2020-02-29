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Барселона – Реал: Куртуа приравнял Месси к игрокам Сельты и Леванте

11:01 48 Читати українською
Барселона – Реал: Куртуа приравнял Месси к игрокам Сельты и Леванте
Тибо Куртуа и Лионель Месси / Фото FOX Sports

Голкипер Реала Куртуа не выделяет Месси среди других игроков перед Эль Классико.

 

"Думал ли я о Месси перед матчем? Нет, совсем нет. Так было во время моего первого сезона в Атлетико, особенно когда вы первый раз играете на Камп Ноу с теми звездами. В тот момент, если вы не думаете о них, то с вами что-то не так.

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Но сегодня я больше не думаю об этом. Для меня Месси такой же игрок, как и любой другой. Ночные кошмары из-за него? Нет, никогда. Мы изучаем его наравне с игроками Сельты или Леванте, нет никакой разницы", – цитирует Куртуа Eleven Sports.

Напомним, уже 1 марта Барселона и Реал встретятся в рамках 26-го тура Ла Лиги. Начало в 22:00.

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Испания Реал Мадрид - Барселона Лионель Месси Лионель Месси Тибо Куртуа Тибо Куртуа Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид
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