Реал – Барселона: матч обслуговуватиме найскандальніший арбітр Іспанії

Схоже, під час центрального поєдинку 26-го туру Прімери Реал – Барселона буде весело.

Іспанського арбітра Антоніо Матеу Лаоса призначили головним рефері Ель Класіко, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації футболу.

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42-річний арбітр відомий своєю одіозною поведінкою. Лаос славиться своєю грою на публіку, невимушеними суперечками з гравцями, бажанням завжди перебувати на першому плані. Водночас, для нього немає авторитетів на полі і він не соромиться роздавати картки навіть зіркам.

Перед матчем 26-го туру Ла Ліги Барселона лідирує у турнірній таблиці випереджаючи Реал на два очки. Ель Класіко відбудеться першого березня, початок о 22:00.

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