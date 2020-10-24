Барселона – Реал – відео голів
17:13 - Читать на русском
Барселона приймає Реал в рамках 7-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Реал на "Футбол 24"
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Реал шокував Барселону швидким голом вже на 6-й хвилині. Бензема класним пасом вивів Вальверде на ударну позицію, а Феде потужним ударом відкрив рахунок. Проте вже за чотири хвилини каталонці зрівняли – після пасу Альби забив Фаті.
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Барселона – Реал – відео гола Вальверде:
Барселона – Реал – відео гола Фаті:
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