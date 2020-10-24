Класіко під №245. Каталонці мали намір наздогнати "вершкових" за перемогами в історії особистих зустрічей у Прімері. Матч, як і онлайн-трансляція Барселона – Реал на "Футбол 24", стартував о 17:00. Команда Зідана підходила до дербі після 2 поспіль ганебних поразок, все ще залишаючись лідером за втраченими очками, але з туманними перспективами свого тренера. "Блаугранас" не забили жодного гола за 2 попередні матчі проти Мадрида і ризикували повторити 62-річний антирекорд, якщо б це трапилося втретє поспіль.

Барселона – Реал: онлайн-трансляція матчу Прімери

Простенька 3-ходівка Реала створює швидкий гол. Начо знаходить зону праворуч на половині поля господарів. Бензема розрізає лінії, Вальверде , який несподівано вривається на позицію правого інсайда, ефектно перекидає Нето. Радість Мадрида тривали лише 4 хвилини. І знову той же край, тільки лівий каталонський. Мессі закинув на лівого оборонця. Альба уникнув офсайду. Фаті розстріляв Куртуа впритул – оборонці статисти. А тут уже Тібо показує, чому Лунін ще довго починатиме Класіко в запасі. Ефектний сейв бельгійця проти самого Лео.

Барселона – Реал – відео голів

Вінісіус кілька разів класно продирається лівим флангом, але у штрафному його підводить останнє рішення. Мессі в ролі глибокого плеймейкера, який розкручує атаки ліворуч чи з центру, але й може увірватися у володіння Куртуа. А Фаті, той самий кривдник Реброва і України, номінально лівий вінгер, виконує роль дев'ятки. Утім, Куману це не особливо допомагає. Реал більше володіє м'ячем, а Барса дуже хоче, але не дуже може підловити суперника на втратах. Насправді живенький нічийний матч рівних команд, нічиї козирі не переважують.

Фаті разів 3 просто знищує оборону Зідана, але влучність підводить і його, і партнерів. Ви можете скільки завгодно розписувати тактичні схеми, але коли на полі такі супермени, як Рамос, все може посипатися в будь-який момент. Серхіо ще в першому таймі ледь не заробив пенальті, а по перерві змусив Лангле схопити себе за футболку і реалізував вирок з 11 метрів з вбивчою впевненістю. Навіщо француз це робив, не скаже і сам – магія імені. Іспанський захисник просто і легко виконує роль Роналду в команді, якій постійно не вистачає харизми, "галактичності" Кріштіану в атаці. Поганенький навіс викликає справжню паніку, коли поруч величний капітан Реала! Такі епізоди вирішують долі в історичні моменти.

Зідан перевернув гру геніально: 56% володіння до перерви робило вразливим його Реал, 4 влучання Барси у площину воріт. А на 2 тайм вийшла вже хитріша команда – Мадрид погодився на відсотків 40 контролю, зате зменшив кількість загроз і почав розривати опонента. Тільки Нето зберігав інтригу до останнього – то подвійний сейв за секунду, то нейтралізація вбивчого пострілу Рамоса. Зізу просто посміявся над усіма чутками про свою відставку. Модріч, ще одна легенда, остаточно стирає з пам'яті ганьбу проти Шахтаря. Знущальний гол Луки, страждання і жовта для Мессі. Характер сьогодні показує тільки Реал.