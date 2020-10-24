"Ми грали добре, створювали моменти. У другому таймі теж були хороші. Складно зрозуміти, але ми не заслуговували на поразку в матчі. Деякі рішення арбітра мені не зрозумілі. Рішення з пенальті сильно вплинуло на остаточний результат матчу. До пенальті ми були хороші.

Барселона – Реал – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Я не розумію VAR. Думаю, VAR діє проти Барселони. У штрафному гравці завжди тримають один одного. Ми зіграли п'ять матчів, і ні в одному матчі не було рішення на нашу користь. Картки Хетафе... Ми не заслуговуємо таких поразок.

Що сказав арбітру після матчу? "Для вас це пенальті? Добре, для мене – ні". Також сказав йому, мовляв, сподіваюся, що одного разу вони зможуть пояснити мені, як працює VAR в Іспанії. Ми зіграли п'ять турів, а VAR діяв тільки проти Барселони. Жодного разу в нашу користь. Не було пенальті на Мессі в Севільї, двох червоних із Хетафе теж. Я запитав його, чому VAR діє тільки проти Барселони", – наводить слова Кумана Marca.

Зазначимо, що Реал здобув переконливу перемогу над Барселоною (3:1), а вирішальний гол забив Рамос із пенальті, який сам і заробив.

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