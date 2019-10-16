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Барселона – Реал: клубы отказались переносить Эль Класико в Мадрид

15:48 80 Читати українською
Барселона – Реал: клубы отказались переносить Эль Класико в Мадрид
Барселона – Реал / Фото из открытых источников

Барселона и Реал не захотели менять место проведения Эль Классико, однако готовы отложить противостояние до лучших времен.

 

Руководство Реала и Барселоны отказалось от идеи, которую им предлагала Ла Лига, и не будет переносить Эль Класико в Мадрид, сообщает испанское издание AS. Матч, который должен состояться в конце октября на Камп Ноу, предлагалось перенести из Барселоны в Мадрид из-за акций протестов, проходящих в столице Каталонии.

Барселона – Реал: Ла Лига предлагает перенести Эль Класико в Мадрид из-за напряженной ситуации в Каталонии

Напомним, Барселона страдает от массовых беспорядков, которые начались после приговора Верховного суда Испании девяти местным чиновникам по делу о беспорядках и проведения "референдума" о независимости региона. Город находится в напряжении, улицы переполнены агрессивно настроенными людьми, что создает значительную опасность во время проведения массовых мероприятий.

Барселона поддержала осужденных организаторов референдума о независимости Каталонии

Руководство Ла Лиги, трезво оценивая ситуацию и понимая, что ситуация в регионе вряд ли решится в ближайшие дни, попыталось перенести Эль Классико в Мадрид. Соответственно, второй матч чемпионата между "сливочными" и "блаугранас" принимала бы уже Барселона. Но клубы отказались от этой идеи, однако согласились перенести поединок на неопределенное время.

К слову, из-за акций протеста Барселона уже претерпела определенные сложности. Так, на очередной матч Примеры с Эйбаром каталонцы, возможно, будут добираться на автобусе. Протестные мероприятия приводят к пробкам в городе, поэтому футболисты Барселоны не могут добраться до аэропорта. Ранее хавбеку Барселоны Ивану Ракитичу уже пришлось идти пешком из аэропорта.

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