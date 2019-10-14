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Ракітіч пішки йшов із аеропорту Барселони через протести каталонських сепаратистів

21:17 256 Читать на русском
Ракітіч пішки йшов із аеропорту Барселони через протести каталонських сепаратистів
Іван Ракітіч / фото Ігнасі Паредеса

Півзахисник іспанської Барселони Іван Ракітіч потрапив у неприємну ситуацію після повернення до Іспанії із табору хорватської національної команди.

Хавбек змушений був іти пішки з аеропорту через протести прихильників незалежності Каталонії. Про це повідомляє AS.

Барселона підтримала засуджених організаторів референдуму про незалежність Каталонії

Після вироку Верховного суду Іспанії дев'яти каталонським чиновникам у справі про безлади та проведення "референдуму" про незалежність регіону 2 роки тому на вулиці вийшли прихильники сепаратистів. Як наслідок, у Барселоні виникли затори, через які неможливо дістатися автомобілем із летовища до міста. Саме тому Ракітіч вирішив попрямувати додому власними силами.

До слова, на підтримку засуджених сепаратистів висловився і клуб хорвата. Зокрема, в офіційній заяві "блаугранас" місцеві політики названі "політв'язнями".

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Теги
Іспанія Референдум в Каталонії Іван Ракітіч Іван Ракітіч Барселона Барселона
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