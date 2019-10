Барселона підтримала засуджених організаторів референдуму про незалежність Каталонії

"Футбольний клуб Барселона як одна з провідних спільнот Каталонії у відповідності зі своєю історією, з метою захисту права свободи самовираження і самовизначення після сьогоднішнього обвинувального вироку хоче заявити наступне.

Так само, як превентивне ув'язнення не допомогло вирішити конфлікт, так не допоможуть і тюремні терміни, тому що в'язниця – це не рішення.

Вирішення конфлікту в Каталонії має бути досягнуте виключно за допомогою політичного діалогу. З цієї причини клуб сильніше ніж будь-коли просить всіх політичних лідерів вступити в діалог і переговори, щоб залагодити цей конфлікт, що також повинно дозволити відпустити засуджених політичних і громадянських лідерів.

Барселона також висловлює повну підтримку і солідарність з сім'ями тих, кого позбавили волі", – йдеться в заяві, опубліковіній в офіційному твіттері каталонського клубу.

Зазначимо, що серед усіх засуджених максимальний термін отримав колишній заступник глави уряду Каталонії Оріол Жункерас – 13 років. Решта фігурантів засуджені до термінів від 9 до 12 років.

FC Barcelona announcement

"Prison is not the solution" pic.twitter.com/o0BWOaThgD