Повернення до класики, трохи гламуру та сигнал у вічність: ексклюзивні світлини нової форми Барселони на сезон 2020/21

У мережі з'явилися комплекти форми іспанської Барселони на наступний сезон. Уболівальники "блаугранас" можуть починати готувати власні гаманці.

Фото всіх трьох комплектів з'явилися на профільному сайті Footy Headlines.

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Головна особливість основної форми на сезон 2020/21 – відмова від "шахової" комбінації цьогорічної кампанії. Синя та гранатова барви знову стануть смугами. Щоправда, до них додасться ще одна – вузька жовтого кольору. Це відсилка до епохи 20-х років, коли Барса здобула перший чемпіонський титул, а її кольори захищали легендарні Рікардо Самора та Пауліно Алькантара.

Другий комплект буде значно строгішим – чорним. У подібній формі Барселона виступає нечасто. Зокрема, востаннє схожий варіант екіпірування був у сезоні 2013/14. Тоді за "блаугранас" ще виступав скандальний бразилець Неймар, тому повернення форварда наступного літа на Камп Ноу стане неймовірно символічним.

Нарешті третя форма – данині сучасним трендам. Вона буде рожевою з чорними елементами на рукавах і комірці. До слова, виріз для шиї у всіх трьох варіантах екіпірування буде олдскульним. Трикутник у стилі 90-х нині став основною частиною футболок провідних клубів Європи.

Відзначимо, що технічним спонсором Барселони є американська компанія Nike. Офіційна презентація нових ігрових комплектів "блаугранас" запланована на літо 2020 року.

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