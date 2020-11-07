"Ми заслужили на перемогу, а ще заслужили забити більше голів у першому таймі. У нас було багато моментів, плюс ми не реалізували пенальті. У підсумку тільки 1:1. Але в другому таймі ми зберегли командний дух і забили п'ять м'ячів, а могли більше.

Барселона – Бетіс – 5:2 – відео голів та огляд матчу

Я задоволений роботою Грізманна. Він пропустив пенальті і не забив свої шанси. Йому не пощастило, але він завжди готовий забити гол. Психологічно це впливає на вас. Але він має впевненість у собі і забив гол. Мессі чудово асистував йому, не торкаючись м'яча.

Це важлива перемога, нам були потрібні три очки після останніх результатів. В цілому команда проявила себе добре. Перемога заслужена. З учорашнього дня ми говорили, що Мессі відчуває певний дискомфорт після гри з київським Динамо. Ми поговорили і вирішили, що краще залишити його на лавці запасних.

Якби не було дискомфорту, він би зіграв. Ми знаємо, хто він, і я не сумніваюся в ньому. Я бачу, як він працює кожен день. Мессі не вийшов у стартовому складі, але в другому таймі він був дуже важливим", – наводить слова Кумана Marca.

Нагадаємо, Барселона розгромила Бетіс (5:2), а Мессі з'явився на полі лише у другому таймі, ставши головним героєм зустрічі.

Барселона – Бетіс: Мессі отримав відпочинок після Динамо і за тайм перевернув гру, Грізманн знову змарнував шанс