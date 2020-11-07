Барселона розгромила Бетіс у матчі 9-го туру Прімери. Відео голів та огляд матчу Барселона – Бетіс дивіться на "Футбол 24".

Барселона вийшла вперед у першому таймі завдяки класному удару Дембеле у дальню дев'ятку. Трохи пізніше Грізманн не реалізував пенальті, а перед перервою Санабрія вирівняв становище.

Грізманн не реалізував четвертий поспіль пенальті за клуб та збірну

На другий тайм на заміну вийшов Мессі і одразу долучився двох голів, елегантно пропустивши на Грізманна, а згодом реалізувавши пенальті. Лорен один м'яч відквитав, але Мессі та Педрі добили суперника.

Таким чином, Барселона набрала 11 очок та піднялась на 8 місце, Бетіс з 12 пунктами залишився сьомим.

Барселона декласувала Бетіс у матчі з сімома голами – Мессі розпочав у запасі і створив диво за тайм