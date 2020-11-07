"Мы заслужили победу, а еще заслужили забить больше голов в первом тайме. У нас было много моментов, плюс мы не реализовали пенальти. В итоге только 1:1. Но во втором тайме мы сохранили командный дух и забили пять мячей, а могли больше.

Барселона – Бетис – 5:2 – видео голов и обзор матча

Я доволен работой Гризманна. Он пропустил пенальти и не забил свои шансы. Ему не повезло, но он всегда готов забить гол. Психологически это влияет на вас. Но он уверенность в себе и забил гол. Месси прекрасно ассистировал ему, не касаясь мяча.

Это важная победа, нам были нужны три очка после последних результатов. В целом команда проявила себя хорошо. Победа заслуженная. Со вчерашнего дня мы говорили, что Месси испытывает определенный дискомфорт после игры с киевским Динамо. Мы поговорили и решили, что лучше оставить его на скамейке запасных.

Если бы не было дискомфорта, он бы сыграл. Мы знаем, кто он, и я не сомневаюсь в нем. Я вижу, как он работает каждый день. Месси вышел в стартовом составе, но во втором тайме он был очень важным", – приводит слова Кумана Marca.

Напомним, Барселона разгромила Бетис (5:2), а Месси появился на поле лишь во втором тайме, став главным героем встречи.

Барселона – Бетис: Месси получил отдых после Динамо и за тайм перевернул игру, Гризманн снова упустил шанс