Барселона розпочала переговори з Альбою щодо продовження контракту

Барселона має намір продовжити співпрацю із захисником Жорді Альбою.

Представники каталонського клубу вже розпочали переговори з Альбою щодо продовження угоди, повідомляє видання Todomercadoweb.

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Барселона має намір завершити всі деталі та підписати нову угоду вже до кінця поточного року.

Нинішній контракт гравця з клубом розрахований до літа 2020 року.

В поточному сезоні чемпіонату Іспанії Альба провів 11 матчів, в яких відзначився одним голом і 4-ма асистами.

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