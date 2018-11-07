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Барселона розпочала переговори з Альбою щодо продовження контракту

16:10 412 Читать на русском
Барселона розпочала переговори з Альбою щодо продовження контракту
Жорді Альба та президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу / Фото ФК Барселона

Барселона має намір продовжити співпрацю із захисником Жорді Альбою.

Представники каталонського клубу вже розпочали переговори з Альбою щодо продовження угоди, повідомляє видання Todomercadoweb.

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Барселона має намір завершити всі деталі та підписати нову угоду вже до кінця поточного року.

Нинішній контракт гравця з клубом розрахований до літа 2020 року.

В поточному сезоні чемпіонату Іспанії Альба провів 11 матчів, в яких відзначився одним голом і 4-ма асистами.

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Теги
Барселона Барселона Жорді Альба Жорді Альба Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу
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