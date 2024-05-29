"Якщо чесно, я ніколи не подумав би, що ми потрапимо в Лігу чемпіонів. Метою цього сезону було не вилетіти, але ми вигравали матчі, відчували в собі сили, і здавалося, що у нас немає стелі. В Україні кажуть, що апетит приходить, коли їси. Взимку ми дійшли думки, що треба ставити перед собою вищі цілі, і перемога в Ла Лізі була серед них.

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Безперечно, це був найкращий сезон в історії клубу. Я вважаю, ми ще не усвідомлюємо всього, чого досягли. У роздягальні була сім'я, була створена чудова група, гравці високої якості, і саме тому нам удалося увійти до історії. Я хочу подякувати вболівальникам, бо завдяки їм ми всього досягли. Ми постараємося насолодитися моментом і сподіваємось продовжувати зростати.

Минуло багато часу, відколи я чув гімн Ліги чемпіонів, і я неймовірно радий знову почути його на полі. Це те, про що мріє кожен футболіст. Потрапити до Ліги чемпіонів – мрія та неймовірний подарунок для кожного. Коли ти дитина, ти хочеш одного разу зіграти у Лізі Чемпіонів, і коли ти це робиш, ти почуваєшся привілейованим. Я впевнений, що у Жироні нам дуже сподобається цей турнір, ми зможемо виступити дуже добре", – сказав Циганков в інтерв'ю AS.

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