Малком красиво забив дебютний гол в Лізі чемпіонів і розплакався, але фантастичний рекорд Коноплянки не перевершив

Форвард Барселони Малком відзначився першим взяттям воріт у Лізі чемпіонів. Він претендував на досягнення Євгена Коноплянки, але рекорд українця встояв.

Барселона влітку скандально перехопила Малкома в Роми та заплатила за нього Бордо понад 40 мільйонів євро. З часом трансфер талановитого бразильця почали вважати провалом "блаугранас". Ернесто Вальверде взагалі йому не довіряє – до вчорашнього дня Малком зіграв у сезоні лише трішки більше за сто хвилин.

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Однак у протистоянні з Інтером (1:1) у 4 турі групового раунду Ліги чемпіонів 21-річний форвард став героєм Барселони. На 81 хвилині Малком замінив Усмана Дембеле і відразу відкрив рахунок у матчі, забивши дебютний гол за іспанську команду. Він увійшов з м'ячем у штрафний майданчик, зробив фальшивий замах і результативно пробив з-під захисника.

Малком відсвяткував гол сльозами. Принаймні намагався всім це показати, зробивши скривджене лице та закривши його руками.

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"Моя мрія починає збуватися, мрія творити історію і робити великі справи. Я повинен подякувати команді за довіру. Я хочу грати більше. Щоденно я тренуюся, щоб продемонструвати свої вміння у цій команді. У моєму житті нічого не буває легко", – не без претензій висловився футболіст.

Цей матч був дебютним для Малкома в Лізі чемпіонів і взяття воріт, відповідно, також. Для прем'єрного гола бразильцю знадобилося 2 хвилини після виходу на заміну. Непогано, але навіть не близько до рекорду Євгена Коноплянки, який ризикує залишитися на десятиліття.

Українець вперше забив у Лізі чемпіонів через 19 секунд після дебютної появи на полі в найпрестижнішому турнірі Європи. Це був вересень 2015 року, матч групового етапу між Севільєю та гладбахською Борусією. Коно вийшов у футболці андалусійців на 83 хвилині, а через 19 секунд встановив підсумковий рахунок – 3:0.

Пам'ятаєте, як розкішно тоді відзначився Євген? Після розіграшу кутового з гострого кута послав м'яч у напрямку воріт. Янн Зоммер не встеріг ближній кут і приніс Коноплянці унікальне досягнення, яке перевершити майже не реально.