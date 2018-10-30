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Дембеле може покинути Барселону вже взимку

29 жовтня 23:16 1135 Читать на русском
Дембеле може покинути Барселону вже взимку
Усман Дембеле / Фото ФК Барселона

Форвард Барселони Усман Дембеле може продовжити кар'єру в іншому клубі.

Керівництво каталонського клубу розмірковує над можливістю продажу Усмана Дембеле, повідомляє видання RAC1.

Дембеле запізнився на командний збір перед матчем з Інтером, чим розгнівав Вальверде

У клубі розчаровані рівнем гри, який демонструє нападник. Крім того він зіпсував собі репутацію, запізнившись на командний збір Барселони перед матчем Ліги чемпіонів з Інтером (2:0).

Нагадаємо, Барселона придбала 21-річного форварда у Борусії Д за 115 млн євро влітку 2017-го і підписала контракт на 5 років.

В поточному сезоні чемпіонату Іспанії Усман провів 10 матчів, в яких відзначився 3-ма голами та одним асистом.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Трансфери Усман Дембеле Усман Дембеле Трансфери Барселони
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