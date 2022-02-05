Барса оприлюднила список гравців, які матимуть шанс захищати кольори "блаугранас" у матчі проти чинного чемпіона Іспанії.

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес обрав 23-х гравців, які потрапили до заявки на центральний матч 23-го туру Ла Ліги проти Атлетіко.

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Головною несподіванкою стало повернення Усмана Дембеле, якого не підпускали до команди останні два поєдинки через небажання форварда продовжувати контракт на умовах клубу. Новачки – Адама Траоре і П'єр-Емерік Обамеянг теж у списку.

Атлетіко та Барселона розташовуються на 4-му та 5-му місцях турнірної таблиці Прімери відповідно. Суперників розділяє лише один заліковий бал. Матч відбудеться 6 лютого, початок о 17:15.

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