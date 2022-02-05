Барса обнародовала список игроков, у которых есть шанс защищать цвета "блаугранас" в матче против действующего чемпиона Испании.

Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес выбрал 23 игрока, попавших в заявку на центральный матч 23-го тура Ла Лиги против Атлетико.

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Главной неожиданностью стало возвращение Усмана Дембеле, которого не подпускали в команду последние два поединка из-за нежелания форварда продлевать контракт на условиях клуба. Новички – Адама Траоре и Пьер-Эмерик Обамеянг тоже в списке.

Атлетико и Барселона располагаются на 4-м и 5-м местах турнирной таблицы Примеры соответственно. Соперников разделяет всего один зачетный балл. Матч состоится 6 февраля, начало в 17:15.

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