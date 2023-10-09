Баранка: Детектор брехні стане для арбітрів кінцем світу – це буде велика бійка, усі проти всіх
Голова Комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка пояснив, чому не підтримує ідею президента Кривбаса Костянтина Караманіца.
"Я чув пропозицію щодо детектора брехні. Що кожного разу, коли арбітр робить помилку – ходімо на детектор брехні. Тож наступного тижня, коли футболіст помиляється, я піду до нього і скажу: "Ходімо на детектор брехні". Розумієте, що це буде кінцем світу? Це буде велика бійка, усі проти всіх.
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І хотів би сказати ще одну річ щодо детектора брехні. Ми єдина федерація у світі, яка виграла у CAS тричі справи щодо договірних матчів: справа Олімпіка, справа Тараса Дурая і справа Олександра Севідова. Ми маємо велику повагу в CAS. І якщо ми підемо в CAS і скажемо, що ми дискваліфікували арбітра на підставі детектора брехні – ми перестанемо бути частиною європейської футбольної спільноти. Це інша проблема", – сказав Баранка в інтерв'ю Tribuna.
Нагадаємо, раніше президент Кривбаса Костянтин Караманіц на зустрічі власників клубів УПЛ запропонував запровадити детектор брехні для суддів.
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