"Я чув пропозицію щодо детектора брехні. Що кожного разу, коли арбітр робить помилку – ходімо на детектор брехні. Тож наступного тижня, коли футболіст помиляється, я піду до нього і скажу: "Ходімо на детектор брехні". Розумієте, що це буде кінцем світу? Це буде велика бійка, усі проти всіх.

Президент Кривбаса – про детектор брехні для арбітрів: "Ми не розуміємо, за якими правилами граємо"

І хотів би сказати ще одну річ щодо детектора брехні. Ми єдина федерація у світі, яка виграла у CAS тричі справи щодо договірних матчів: справа Олімпіка, справа Тараса Дурая і справа Олександра Севідова. Ми маємо велику повагу в CAS. І якщо ми підемо в CAS і скажемо, що ми дискваліфікували арбітра на підставі детектора брехні – ми перестанемо бути частиною європейської футбольної спільноти. Це інша проблема", – сказав Баранка в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, раніше президент Кривбаса Костянтин Караманіц на зустрічі власників клубів УПЛ запропонував запровадити детектор брехні для суддів.

Детектор брехні, публічне жеребкування та відкритий рейтинг арбітрів – відбулось засідання власників клубів УПЛ