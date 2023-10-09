"Я слышал предложение относительно детектора лжи. Что каждый раз, когда арбитр делает ошибку – пойдем на детектор лжи. Поэтому на следующей неделе, когда футболист ошибается, я пойду к нему и скажу: "Пойдем на детектор лжи". Понимаете, что это будет концом света? Это будет большая драка, все против всех.

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И хотел бы сказать еще одну вещь относительно детектора лжи. Мы единственная федерация в мире, которая выиграла в CAS трижды дела по договорным матчам: дело Олимпика, дело Тараса Дурая и дело Александра Севидова. Мы пользуемся большим уважением в CAS. И если мы пойдем в CAS и скажем, что мы дисквалифицировали арбитра на основании детектора лжи – мы перестанем быть частью европейского футбольного сообщества. Это другая проблема", – сказал Баранка в интервью Tribuna.

Напомним, ранее президент Кривбасса Константин Караманиц на встрече владельцев клубов УПЛ предложил ввести детектор лжи для судей.

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