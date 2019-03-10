toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН ШАХТАР - КАРПАТИ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Бандура – про 150-й матч в УПЛ: Це одна з найкращих ігор нашої команди

09:14 164 Читать на русском
Бандура – про 150-й матч в УПЛ: Це одна з найкращих ігор нашої команди
Олександр Бандура / фото із соцмереж

Голкіпер ФК Львів Олександр Бандура прокоментував нічию із луганською Зорею (0:0) у матчі 21-го туру УПЛ.

80’ Вадим Парамонов
 

"Матчі не рахую, але приємно, що їх у мене назбиралося вже аж 150 в УПЛ. Вважаю, це одна з найкращих ігор нашої команди. Наші іноземні колеги відіграли просто чудово. Моментів створили достатньо. Шкода, що не реалізували їх. Була динамічна та швидка гра. Думаю, уболівальникам вона точно повинна була сподобатися.

Львів – Зоря – 0:0 – відеоогляд матчу

Гра бразильців? Хлопці молоді, але вони прогресують не просто з кожною грою, а з кожним тренуванням. Що тут сказати – молодці!

У матчі з Десною будемо налаштовуватися лише на перемогу. А гра покаже, на який результат ми заслуговуємо", – цитує Бандуру прес-служба Львова.

Зоря зіграла внічию зі Львовом та гарантувала собі місце у першій "шістці"

Зауважимо, що раніше голкіпер Львова в УПЛ захищав кольори Вереса, донецького Металурга, Сталі та сімферопольської Таврії.

Теги
Олександр Бандура Олександр Бандура Львів Львів Львів - Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
28
хв
Шахтар
17:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук