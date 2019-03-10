Бандура – про 150-й матч в УПЛ: Це одна з найкращих ігор нашої команди

Голкіпер ФК Львів Олександр Бандура прокоментував нічию із луганською Зорею (0:0) у матчі 21-го туру УПЛ.

"Матчі не рахую, але приємно, що їх у мене назбиралося вже аж 150 в УПЛ. Вважаю, це одна з найкращих ігор нашої команди. Наші іноземні колеги відіграли просто чудово. Моментів створили достатньо. Шкода, що не реалізували їх. Була динамічна та швидка гра. Думаю, уболівальникам вона точно повинна була сподобатися.

Львів – Зоря – 0:0 – відеоогляд матчу

Гра бразильців? Хлопці молоді, але вони прогресують не просто з кожною грою, а з кожним тренуванням. Що тут сказати – молодці!

У матчі з Десною будемо налаштовуватися лише на перемогу. А гра покаже, на який результат ми заслуговуємо", – цитує Бандуру прес-служба Львова.

Зоря зіграла внічию зі Львовом та гарантувала собі місце у першій "шістці"

Зауважимо, що раніше голкіпер Львова в УПЛ захищав кольори Вереса, донецького Металурга, Сталі та сімферопольської Таврії.