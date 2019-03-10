Бандура – о 150-м матче в УПЛ: Это одна из лучших игр нашей команды

Голкипер ФК Львов Александр Бандура прокомментировал ничью с луганской Зарей (0:0) в матче 21-го тура УПЛ.

"Матчи не считаю, но приятно, что их у меня накопилось уже 150 в УПЛ. Считаю, это одна из лучших игр нашей команды. Наши иностранные коллеги сыграли просто великолепно. Моментов создали достаточно. Жаль, что не реализовали их. Была динамичная и быстрая игра. Думаю, болельщикам она точно должна была понравиться.

Львов – Заря – 0:0 – видеообзор матча

Игра бразильцев? Ребята молодые, но они прогрессируют не просто с каждой игрой, а с каждой тренировкой. Что тут сказать – молодцы!

В матче с Десной будем настраиваться только на победу. А игра покажет, на какой результат мы заслуживаем", – цитирует Бандуру пресс-служба Львова.

Заря сыграла вничью со Львовом и гарантировала себе место в первой "шестерке"

Заметим, что ранее голкипер Львова в УПЛ защищал цвета Вереса, донецкого Металлурга, Стали и симферопольской Таврии.