Львів – Зоря – 0:0 – відеоогляд матчу

Зоря та ФК Львів зіграли в "суху" нічию в матчі 21-го туру чемпіонату України. Дивіться відео найцікавіших моментів на сайті "Футбол 24".

Зоря набрала 32 очки та залишилася четвертою, гарантувавши собі місце у першій "шістці". Львів має 27 пунктів, щоб мати шанс піднятися у верхню половину таблиці, повинен в наступному турі перемагати Десну та розраховувати на поразку Ворскли в матчі з Арсеналом-Київ.

Зоря зіграла внічию зі Львовом та гарантувала собі місце у першій "шістці"