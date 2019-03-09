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Львів – Зоря – 0:0 – відеоогляд матчу

9 березня 22:43 63 Читать на русском
Львів – Зоря – 0:0 – відеоогляд матчу
Львів – Зоря – 0:0

 Зоря та ФК Львів зіграли в "суху" нічию в матчі 21-го туру чемпіонату України. Дивіться відео найцікавіших моментів на сайті "Футбол 24".

80’ Вадим Парамонов
 

Зоря набрала 32 очки та залишилася четвертою, гарантувавши собі місце у першій "шістці". Львів має 27 пунктів, щоб мати шанс піднятися у верхню половину таблиці, повинен в наступному турі перемагати Десну та розраховувати на поразку Ворскли в матчі з Арсеналом-Київ.

Зоря зіграла внічию зі Львовом та гарантувала собі місце у першій "шістці"

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Львів Львів Львів - Зоря Відеоновини Зоря Зоря
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