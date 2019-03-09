Зоря зіграла внічию зі Львовом та гарантувала собі місце у першій "шістці"

Зоря та ФК Львів зіграли в "суху" нічию в матчі 21-го туру чемпіонату України.

Перша половина зустрічі пройшла в обопільній боротьбі без особливої гостроти біля воріт суперників.

Ворскла і Десна в матчі з двома вилученнями не виявили переможця у дуелі конкурентів на потрапляння у першу "шістку"

Відразу після перерви Львів мав дві чудові нагоди відзначитися. Однак спочатку удару Педро не вистачило всього кількох сантиметрів, щоб потрапити в ціль, а через 2 хвилини Бруно пробив вище воріт.

Після цього команди знову заспокоїлися довели матч до безгольової нічиєї. Наприкінці поєдинку Парамонов отримав жовту картку та залишив Львів в меншості.

Зоря набрала 32 очки та залишилася четвертою, гарантувавши собі місце у першій "шістці". Львів має 27 пунктів, щоб мати шанс піднятися у верхню половину таблиці, повинен в наступному турі перемагати Десну та розраховувати на поразку Ворскли в матчі з Арсеналом-Київ.