Чемпіонат Швейцарії в самому розпалі, вже зіграно 6 турів. Сьйон лідирує в турнірній таблиці, але форвард команди Маріо Балотеллі не зіграв у цьому проміжному успіху жодної ролі. Клуб прагнув позбутися форварда, і врешті-решт досяг з італійцем домовленості про розірвання контракту.

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Як інформує Blick, переговорний процес між клубом і гравцем кілька днів був схожий на перетягування каната. Керівництво Сьйона побоювалося, що їм доведеться утримувати баласт у вигляді італійського форварда мінімум до зимового трансферного вікна. Для клубу це було проблемою, адже річна зарплата Маріо у Швейцарії становила 2,8 млн франків. Однак усе вирішилося якнайкраще: Маріо залишив Сьйон на правах вільного агента.

Повідомляється, що в послугах італійця зацікавлений турецький Адана Демірспор, за який Балотеллі вже виступав у сезоні 2021/22. Тоді він забив 19 м'ячів у 35 матчах. У складі Сьйона Балотеллі забив 6 голів у 18 зустрічах.

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